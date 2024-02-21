“نتيجتك الآن” استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني بدون رقم الهوية noor.moe.gov.sa

يبحث الكثير من طلاب مراحل التعليم المختلفة في المملكة العربية عن كفية استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون رقم الهوية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية إعلان النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، حيث سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات خلال الساعات القليلة المقبلة وسيكون بإمكان طلاب المراحل التعليمية المختلفة معرفة نتيجتهم والاطمئنان على فترة المذاكرة والاختبارات التي بدأت في 15 فبراير الجاري واستمرت حتى اليوم، ونستعرض عليكم طريقة استخراج نتائج الطلاب.

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور بدون رقم الهوية 1445

تعتبر منصة نور التعليمية من أنجح المنصات التي تقدم الكثير من الخدمات، فهي وسيلة التواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر، حيث تتيح الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج لها الطالب وولي الأمر ومن بين تلك الخدمات استخراج النتائج، ويتم معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني بالخطوات التالية:

التوجه المباشر إلى منصة نور الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

يتم إضافة رمز التحقق المرئي الظاهر.

التوجه إلى أيقونة نتائج الطلاب.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استعلام وستظهر النتيجة بدرجات كافة المواد الدراسية.

نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التعليم السعودية انتهاء عمليات التصحيح لاختبارات الفصل الدراسي الثاني اليوم وستعلن النتيجة بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، وأكدت أنه يمكن استخراج النتائج من خلال نظام نور ومنصة مدرستي وتطبيق توكلنا، وهذا بهدف سهولة الاستعلام عن النتيجة من المنزل دون التوجه للمدارس.

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نتيجة الفصل الدراسي الثاني، حيث ستبدأ في رفع النتائج عبر المواقع الرسمية التي أعلنت ظهورها النتائج عليها ومنها منصة نور، والتي تعتبر من أكبر المنصات في المملكة العربية السعودية، والتي يزداد البحث عنها بشكل كبير حالياً من قبل الطلاب والطلبات وأولياء الأمور في كافة محافظات السعودية.