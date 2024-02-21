𝗘𝗱𝘂𝗪𝗮𝘃𝗲 كيف اطلع نتائج الطلاب من نور ؟ استعلم عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1445

استعلم عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية عبر المنصات الرسمية، كيف اطلع نتائج الطلاب من نور؟ سؤال كثر البحث عليه من جميع الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية، وقد أتاحت اكثر من منصة للاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من أي منها.

ومن خلال موقعكم البديل الإخباري نبين لكم طرقة الاستعلام عم نتائج الطلاب عبر نظام نور ورابط النظام.

رابط نتائج الطلاب نظام نور

أعلنت وزارة التعليم أن اليوم 21 فبراير 2024 سيتم إعلان نتيجة جميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يباشر الطلاب اليوم أخر امتحنتاهم الدراسية وسيتم بعدها حسب ما أعلنت الوزارة إعلان نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر نظام نور، والذي يمكن أن يتم الدخول إليه عبر الرابط التالي: noor.moe.gov.sa.

كيف اطلع نتائج الطلاب من نور؟

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور باتباع الخطوات التالية:

الدخول على نظام نور من خلال الرابط المذكور أعلاه. بعد تسجيل الدخول إلى النظام اختر رابط (الطلاب). ومن ثم حدد الطالب الذي تريد الاطلاع على تقييمه بإدخال بيناته. انقر على (خيارات)، ثم اختر (التقارير)، ثم حدد (تقارير الدرجات). حدد التقرير المطلوب، والخيارات المطلوبة. انقر على أيقونة (ابحث). تعرض النتيجة أمامك على الشاشة ويمكنك طباعتها ولاحتفاظ بها.

ما هو اسم المستخدم في نظام نور؟

تستطيع الاطلاع على اسم المستخدم في نظام نور باتباع التالي:

الدخول على النظام من الرابط أعلاه.

اضغط على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”.

أدخل رَقَم الهُوِيَّة، ثم اكتب رمز التحقق.

اضغط على زر التالي.

ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم أرسل الطلب وسيتم التواصل معك بطلاعك على اسم المستخدم أو كلمة المرور.