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نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 “خطوات الكشف عن نتيجة نظام نور” بالرقم المدني
نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 يبحث عنها المتابع، الكشف عن نتائج نظام نور من المواضيع المتزايد البحث عنها خلال الساعات الماضية، من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث أعلنت وزارة التربية السعودية عن أنه بمجرد رصد الدرجات سيتم الاعلان عن النتيجة مباشرة مؤكدة أن النتيجة لا يتبقى عليها سوى ساعات قليلة لذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهورها.
نتائج الطلاب برقم الهوية 1445
أتاحت وزارة التربية السعودية إمكانية الاستعلام عن النتائج بشكل الكتروني من خلال منصة نظام نور الالكتروني، حيث يمكن الكشف عن النتائج من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- الذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني على الإنترنت.
- اضغط تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم انقر فوق كلمة التالي.
- انقر فوق قسم إشعار نتائج الطلاب.
- انقر فوق الاستعلام عن نتيجة الترم الدراسي الثاني.
- حدد من القائمة المدرسة التي يدرس بها الطالب.
- ادخل رقم الهوية للطالب في الخانة المحددة.
- اضغط فوق زر الاستعلام.
- سوف يتم نقلك الى صفحة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بدرجات الطالب للترم الثاني.
خطوات التسجيل في نظام نور
يمكن لكافة الطلاب التسجيل في نظام نور عبر الانترنت وكذلك أولياء الأمور والاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة لهم الكترونيًا دون الحاجة الى الذهاب، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول الى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.
- اضغط فوق تسجيل دخول طالب جديد.
- ادخل جميع البيانات المتعلقة بتسجيل حساب مايكروسوفت الطالب.
- قم بملء استمارة التسجيل بجميع البيانات اللازمة والتي تتضمن (الاسم، والفصل الدراسي، والصف الدراسي للطالب واسم المدرسة التابع).
- ادخال جميع المعلومات الخاصة بولي أمر الطالب.
- اقرأ سياسة وأحكام المنصة بدقة ثم انقر فوق موافق.
- ثم في النهاية اضغط على تسجيل.
- وبذلك يمكن الاستفادة من الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة.