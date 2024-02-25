هام وعاجل.. حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة قبل رمضان 2024

تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024

قامت هيئة التأمينات الإجتماعية بتوضح أن الموعد الرسمي لصرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن ثم إذا كان هذا اليوم هو إجازة رسمية يتم التبكير أو التأخير يومًا عن موعد الصرف، حيث يصادف يوم ١ مارس 2024 هو يوم الجمعه و هو إجازة إسبوعية ويليه يوم السبت وهو أيضًا إجازة أسبوعية، ولذلك سوف يتم تبكير موعد صرف المعاشات لشهر مارس للمواطنين ابتدأً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، وذلك بالزيادة الجديدة.