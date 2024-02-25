هام وعاجل.. حقيقة تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة قبل رمضان 2024
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024، وهل سيتم زيادة المرتبات قبل حلول شهر رمضان المبارك، ولكن هذا يعتمد على موافقة البرلمان والإجراءات التشريعية، كما تحرص الحكومة على زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات، وذلك لدعم المواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من القرارات الجديدة التي توضح زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك لتخفيف العبء على كافة المواطنين ومساعدتهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث ازداد الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة إلى 6000 جنيهًا أي زادت بنسبة 50 % وكذلك زادت أيضًا المعاشات بنسبة 15 % وكذلك معاشات تكافل وكرامة، وسوف يتم صرف جميع الزيادات في شهر مارس المقبل، لذا سوف نقدم كافة التفاصيل في هذا المقال.
تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024
قامت هيئة التأمينات الإجتماعية بتوضح أن الموعد الرسمي لصرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن ثم إذا كان هذا اليوم هو إجازة رسمية يتم التبكير أو التأخير يومًا عن موعد الصرف، حيث يصادف يوم ١ مارس 2024 هو يوم الجمعه و هو إجازة إسبوعية ويليه يوم السبت وهو أيضًا إجازة أسبوعية، ولذلك سوف يتم تبكير موعد صرف المعاشات لشهر مارس للمواطنين ابتدأً من يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، وذلك بالزيادة الجديدة.
كيفية الاستعلام عن مرتبات ومعاشات مارس 2024
يتم الاستعلام عن زيادة المعاشات عن طريق الدخول إلى بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لمعرفة مواعيد صرف وزيادة المعاشات الجديدة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة صاحب معاش.
- ومن ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
- بالإضافة إلى الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- وبعد ذلك قم بإضافة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ومن ثم اضغط على كلمة استعلام.
- وبعد ذلك يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص.