LINK موقع نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية من وزارة التربية والتعليم

موقع نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445 ستكون متاحة للطلاب للتعرف على نتيجة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث أوضحت وزارة التعليم بالمملكة بأنه سيتم الإعلان عن هذه النتيجة بمجرد انتهاء الطلاب من الاختبارات، وقد أدى هذه الامتحانات حوالي 6 ملايين طالب داخل 33 ألف مدرسة بالمملكة، وسيتم توفير النتيجة بشكل إلكتروني.

موقع نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445

يمكن الوصول إلى نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445 بكل سهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالولوج إلى نظام نور .

قم بتسجيل بيانات الطالب مثل رقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية اختر خدمة نتائج الطلاب.

قم بتحديد المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب سواء كانت الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم انقر على زر الاستعلام.

انتظر لحظات قليلة حتى تفتح صفحة جديدة بها جميع الدرجات الخاصة بالطالب.

نتائج الفصل الثاني نظام نور

تقوم وزارة التعليم بالمملكة بتوفير نتائج الطلاب نظام نور 1445، حيث شددت الوزارة على جميع المدارس بضرورة انتهاء جميع أعمال التصحيح حتى يتم الإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد من قبل الوزارة، ويتم الحرص على أن تتم هذه العملية بشكل دقيق وسريع، وبعد الانتهاء من تجميع الدرجات واعتماد النتيجة سيتم رفعها على منصة نور حتى يستطيع كل طالب الوصول إلى درجاته بشكل إلكتروني وسريع دون أي تعقيدات، حيث يتم توفير العديد من الخدمات التعليمية للطلاب بشكل إلكتروني مثل الاستعلام عن النتيجة والتعرف على جداول الحصص ومشاهدة الدروس والعديد من الخدمات الأخرى بشكل إلكتروني من خلال عدد من المنصات الرسمية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة، كما أعلنت الوزارة عن يوم ظهور النتيجة بشكل رسمي وهو يوم الأربعاء 21/2/2024 اليوم السابق لذكرى التأسيس وهكذا سيحصل جميع الطلاب على أجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.

الاستعلام عن النتائج عبر حساب ولي الامر

يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب عبر موقع نظام نور التعليمي وذلك من أجل متابعة المستوى الدراسي لابنه أو ابنته، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وكذلك التعرف على النتائج الخاصة به في كل المواد الدراسية، كل ذلك يتم عن طريق كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر من أجل إتمام عملية التسجيل ثم الاستعلام بنجاح.