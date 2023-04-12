تتعلق إجابة سؤال المشاهدين اليوم بمسابقة 21 طائر السعيدة التي يهتم الكثير من المعجبين بـ مايا العبسي بها. تقوم مقدمة البرامج، مايا العبسي، بطرح سؤال خاص للمشاهدين كل يوم كجزء من المسابقة، وهي من أبيات الشعر، ورغم أنه يوجد ثلاثة إجابات محتملة للاستفسار، إلا أن الإجابة الصحيحة واحدة منها، يمكن المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 5 عبر الانضمام للقناة المخصصة للمشاركين، نقدم لكم حل سؤال المشاهدين اليوم 21 مسابقة طائر السعيدة وروابط الاشتراك في المسابقة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

حل سؤال المشاهدين اليوم 21 مسابقة طائر السعيدة وروابط الاشتراك في المسابقة

من الشاعر القائل(أيا وطني جعلت هواك دينا ،،، وعشت على شعائره أمينا)؟

سلطان الصريمي.

مطهر علي الارياني.

محمود الحاج.

الإجابة الصحيحة هي مطهر علي الارياني.

طريقة الإجابة علي سؤال مسابقة طائر السعيدة

بعد التعرف على الإجابة الصحيحة، يمكن الإجابة على سؤال مشاهدينا في حلقة اليوم رقم 21 من مسابقة “طائر السعيدة” بسهولة باستخدام المعلومات التي لديك، أو عبر تسجيل الدخول إلى متصفح Google لمعرفة الإجابة، يجب عليك كتابة اسم الشاعر الذي قال البيت الشعري، ثم النقر على زر “بحث” لتظهر لك الإجابة الصحيحة على سؤال المسابقة، وللمشاركة في المسابقة يجب استخدام الرابط الموجود فقط في هذا الموقع http://alsaeedah-tv.net/.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

يُمكن المشاركة في مُسابقة طائر السعيدة والإجابة على سؤال المشاهدين بزيارة الرابط alsaeedah-tv.net واتّباع التعليمات التالية.

ادخل أولاً إلى رابط مسابقة الطائر السعيد على الرابط التالي: http://alsaeedah-tv.net/. ثم اكتب اسمك الأخير. ثم قم بتسجيل رقم هاتفك. ينبغي عليك أيضاً تحديد المنطقة التي تشارك بها. حدد الإجابة الصحيحة واضغط على اشتراك.

سَيتَمُ الإعلانُ عنْ الفائِزِ بسؤال المشاهدين يوميًا عبر حسابِ قناةِ السَّيدةِ في تويتر، وسيتم التواصلُ مع الفائز عبر هاتفه.

جائزة الاجابة على سؤال الحلقة 21 من مسابقة العصفور السعيد

تتضمن مسابقة العصفور السعيد ومايا العبسي، التي تُنقَل في الحلقة 21 من برنامجنا، جائزة بقيمة 200 ألف ريال يمني، وهذا المبلغ يُقارَب 800 دولار أمريكي، ستتم إضافة جميع الأفراد الذين يقدمون الإجابة الصحيحة في مسابقة طائر السعيدة في سؤال المشاهدين لهذا اليوم بشكل آلي لأخذ فرصتهم في الفوز بالجوائز في السحب اليومية والأسبوعية.