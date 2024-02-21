جهز ورقك الان.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين في مصر عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 بعد أن ظهر أعلان القوات المسلحة عن بدء قبول دفعة جديدة بالجيش من المتطوعين الحاصلين علي الشهادة الأعدادية أو ما يعادلها بشرط أن يتجاوز مجموهم ال60% علي الأقل للقبول كمتطوع بالجيش المصري، يبدء التقديم كمتطوع بالجيش يوم 15 مارس القادم لعام 2024، وينتهي التقديم في يوم 4 من مايو من نفس العام.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث تم أقرار بعض الشروط الازم توافرها في المتطوعين بالجيش للقبول بالجيش المصري كمتطوع واليك أبرز الشروط التي قامت القوات المسلحة المصرية بأعلانها رسمياً:

الحصول علي الشهادة الأعدادية أو ما يعادلها

الحصول علي نسبة لا تقل عن 60%

لا يقل طول المتطوع عن 170 سم

لا يقل سن المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 عاماً عند تقدمه

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية

أن يكون المتقدم من أب وأم مصريين

يجب أجتياز الكشف الطبي والأختبار الرياضي.

الأوراق الازمة للتقديم

أعلنت القوات المسلحة عن قبول الدفعة الجديدة لعام 2024، ووضعت بعض الشروط التي قمنا بعرضها لكم في الفقرة السابقة الأن سنستعرض لكم الأوراق الازمة للتقديم.