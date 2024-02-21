جهز ورقك الان.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
يبحث العديد من المواطنين في مصر عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 بعد أن ظهر أعلان القوات المسلحة عن بدء قبول دفعة جديدة بالجيش من المتطوعين الحاصلين علي الشهادة الأعدادية أو ما يعادلها بشرط أن يتجاوز مجموهم ال60% علي الأقل للقبول كمتطوع بالجيش المصري، يبدء التقديم كمتطوع بالجيش يوم 15 مارس القادم لعام 2024، وينتهي التقديم في يوم 4 من مايو من نفس العام.
موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024
سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث تم أقرار بعض الشروط الازم توافرها في المتطوعين بالجيش للقبول بالجيش المصري كمتطوع واليك أبرز الشروط التي قامت القوات المسلحة المصرية بأعلانها رسمياً:
- الحصول علي الشهادة الأعدادية أو ما يعادلها
- الحصول علي نسبة لا تقل عن 60%
- لا يقل طول المتطوع عن 170 سم
- لا يقل سن المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 عاماً عند تقدمه
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية المصرية
- أن يكون المتقدم من أب وأم مصريين
- يجب أجتياز الكشف الطبي والأختبار الرياضي.
الأوراق الازمة للتقديم
أعلنت القوات المسلحة عن قبول الدفعة الجديدة لعام 2024، ووضعت بعض الشروط التي قمنا بعرضها لكم في الفقرة السابقة الأن سنستعرض لكم الأوراق الازمة للتقديم.
- شهادة النجاح في الأعدادية أو ما يعادلها.
- شهادة ميلاد حديثة بها الرقم الثلاثي.
- فيش وتشبيه لولي الأمر من قسم الشرطة.
- بيان قيد عائلي.
- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
- 8 صور حديثة.
- صورة من الموقف التجنيدي.
- أثبات قيد.
- صورة طبق الأصل للمؤهلات الأعلي من الأعدادية.