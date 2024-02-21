اتفرج مجانا.. موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا اليوم وجميع القنوات الناقله بجودة عالية HD

يبحث العديد من عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا حيث ستلعب المباراة علي ستاد بارك الأول في المملكة العربية السعودية بالدور ال 16 من دوري أبطال أسيا، ويعلم الجميع أن المباراة سهلة للنصر للفوز علي الفيحاء بقيادة البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي، وذلك بسبب العديد من الفروقات بين الفريقين، حيث أن فريق النصر السعودي يمتلك العديد من المهارات وبعض أساطير كرة القدم مثل كرستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري كافة التفاصيل عن موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 21/2/2024 وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويتم نقل المباراة علي قناة SSC sport HD واليك تردد القناة الناقلة:

نقوم بأختيار القمر الصناعي النايل سات وكتابة التردد 12523 أفقي

نقوم بكتابة معدل الترميز 27500

التشكيل المتوقع للنادي النصر السعودي

سنستعرض معكم التشكيل المتوقع للفريقين فهي مباراة قوية للفريقين حيث يحاول كل منهم البقاء في دوري أبطال أسيا لاستكمال المباريات القادمة والفوز بلقب بطل دوري أبطال أسيا، واعلن البرتغالي لويس كاسترو مشاركة كرستيانو رونالدو واليك التشكيلة المتوقعة لفريق النصر السعودي: