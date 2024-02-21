مجانا Apk.. تحميل لعبة بيس للموبايل 2024 على جميع الاجهزة الضعيفة والمتوسطة اخر اصدر Konami مضمونة 100 %

يبحث العديد من عشاق الألعاب علي الهاتف المحمول عن تحميل لعبة بيس للموبايل 2024 لكي يستمتعو بالأصدار الجديد من لعبة بيس لهذا العام، حيث يعد هذا الموسم هو الموسم الرابع من اللعبة فهي لعبة محاكاة لكرة القدم الواقعية، قد تم أجراء بعض التحديثات علي اللعبة ، لذا فأن هذه اللعبة تمنح تجربة لعب مميزة ورائعة لكافة الأجهزة حيث تتميز برسومها الواقعية وطريقتها المشوقة، حيث يمكن تحميلها بسهولة لكافة الأجهزة

تحميل لعبة بيس للموبايل 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة تحميل لعبة بيس للموبايل 2024 للأستمتاع بها من خلال جوجل بلاي من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة لتتمكن من فعل ذلك:

نقوم بالتوجه الي متجر بلاي أو ما يسمي بجوجل بلاي أو الاب ستور.

نقوم بالضغط علي ايقونة البحث ونكتب efootball PES 2024.

نضغط علي تنزيل وننتظر قليلاً حتي يتم تنزيل اللعبة ثم نضغط علي زر تثبيت.

بعد تثبيت اللعبة قم بالدخول علي اللعبة والتسجيل بها من خلال الأيميل الخاص بك.

نقوم بأختيار طريقة اللعب المناسب والفريق والتشكيل ونبدء مباراة جديدة.

تحميل اللعبة من موقع Konami الرسمي

موقع كونامي هو الموقع الرسمي الخاص باللعبة وقام بأصدار ألعديد من العاب كرة القدم منذ أصدار العاب بيس القديمة وحتي العاب بيس 2024، التي لاقت نجاحاً كبيراً في هذه الأيام، وسنستعرض معكم طريقة تحميل اللعبة من الموقع الرسمي الخاص بها: