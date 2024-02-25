مبروك للجميع.. Link نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول عبر نوقع نتائجنا

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات يوم 31 كانون الثاني وهذا بعد ما استمرت لأكثر من 10 أيام تقريبًا داخل بعض المحافظات على مستوى جمهورية العراق، كما توضح وزارة التربية العراقية بأنه يمكن الحصول على النتائج، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر شبكة الإنترنت أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب، لذا سوف نتعرف على كافة التفاصيل في هذا المقال.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية، بأنه لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، كما تعمل الوزارة والجهات المختصة على الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأيام القادمة، ثم بعد ذلك يتم فتح باب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 لكل أولياء الأمور والطلاب في جميع المحافظات العراقية.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول لعام 2024

هناك العديد من الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة الثالث المتوسط العراق الدور الأول، وهي كما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم قم بالضغط على إدخال رمز التحقق.

ومن ثم اختر نتائج الامتحانات.

وبعد ذلك قم بالضغط على نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول.

بالإضافة إلى كتابة بيانات الطالب ورقم المقعد.

وبعد ذلك اختر المحافظة التابع لها الطالب ومن ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

كما يجب الانتظار دقائق لحين ظهور النتيجة.

كما نؤكد على أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج فور اعتمدها رسميًا، وكذلك يتم طرحها في المدارس في جميع المحافظات العراقية فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة.