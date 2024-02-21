“في خطوتين” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والفئات المستحقة

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اقتراب موعد تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية حتى يستطيع الكثير من المواطنين اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور التالية…….

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وفي حال تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية سوف تكون هذه هي الخطوات التي يجب اتباعها…..

زيارة منصة مصر الرقمية.

انشاء حساب على المنصة.

بعد الإنتهاء من انشاء الحساب ادخل رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

اذهب إلى الخدمات .

اختر “التموين”

تصفح القائمة واضغط على “اضافة الأبناء الغير مقيدين تموينياً”.

ثم ادخل اسم الإبن المراد اضافته.

كتابة الرقم القومي للإبن.

اختر صلة القرابة “ابن”.

ثم اضغط على “تسجيل”.

في النهاية اضغط على “حفظ”.

في حالة قبول الطلب سوف تصلك رسالة “تم استلام طلبك بنجاح”.

من هي الفئات المستحقة بإضافة المواليد ؟

وكان الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد خلال حوار له على قناة mbc مصر، أن الوزارة تدرس قرار اضافة المواليد إلا أن هذا القرار يلزمه تفكير ودراسة جيدة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضاف إلى أن الخدمة سوف تكون متاحة فقط لعدد من الفئات وهم: