HERE.. كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023” موقع منصة مظلتي ” الوجبة التاسعة pdf عبر موقع وزارة العمل

نظراً لما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية عبر منطة مظلتي للرعاية الاجتماعية في دولة العراق وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لمواجهة الفقر لجميع الأسر تحت خط الفقر وتحسين دخل محدودي الدخل من الشباب مع توفير فرص عمل للشباب وذلك بتقديم دعم مادي ومالي ومساعدات شهرية ودعم صحي وغذائي للأسر تحت خط الفقر للنهوض بالمجتمع العراقي.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

أعلنت منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بدولة العراق ويمكن لجميع المقبولين معرفة الأسماء وتنزيل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر موقع وزار العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وذلك بتتبع الخطوات التالية :

زيارة رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو الدخول إلى موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم قم بكتابة رقم البطاقة في المربع المخصص لها.

قم بكتابة الكود المرئي المكون من 5 أرقام

ثم بعد ذلك يمكنك تحميل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.

ثم يمكنك البحث عن الأسم من خلال كتابة الاسم رباعي في مربع البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

نظراً للأعداد الكبيرة التي تقدم بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق فقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط للقبول ضمن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية ومن أهمها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويحمل هوية عراقية بالاضافة إلى الشروط التالية :

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً. ويجب أن لايزيد عمر الرجل عن 66 عاماً. وكذلك يجب أن لايزيد عمر المرأة عن 55 عاماً. يجب أن تكون الأسرة المستحقة مكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بعد مراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الوجبة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم قبول ما يقرب من 200 ألف مواطن للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية.