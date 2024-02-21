“كلهم صرفوا الـ 1000 جنيه إلا انت” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط اللازمة

بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي أصبحت محور اهتمام عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة منذ بداية أزمة كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط التي أعلنت عنها وزارة الفقوى العاملة….

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تسعى الحكومة المصرية على تقديم المساعدات المادية لعدد كبير من عمال اليومية والعاطلين عن العمل ، ولهذا أعلنت الوزارة عن تخصيي رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، حتى يتمكن الجميع من التسجيل والحصول على 1000 جنيه منحة تساعدهم في جلب وشراء ما يلزمهم من مصاربف ومستلزمات تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، وإليكم خطوات التسجيل……

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل الرقم القومي والإسم رباعي ورقم الموبايل.

اضغط على “تسجيل”.

في حالة قبول الطلب سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المسجل تفيد موعد ومكان الصرف.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأكد وزير القوى العاملة خلال حوار له على قناة صدى البلد، أن الوزارة سوف تعلن عن تفعيل باب التسجيل خلال الأيام المقبلة، وشددت على أن الرسائل النصية التي تصل على هواتف المواطنين والتي تؤكد حصول المواطن على منحة العمال الغير منتظمة رسائل وهمية غرضها النصب والسرقة ولا داعي للتعامل معها، وأضاف في نهاية الحدبث إلى أن الوزارة أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي: