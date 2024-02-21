خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم شروط التسجيل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وأصبحت هذه الوجبة محل اهتمام واهتمام كبيرين لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يسعون للتسجيل في هذا البرنامج في مختلف محافظات العراق، إن البرنامج يلعب دوراً بارزاً في توفير حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المتقدمين، تسهم الوجبة السابعة بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، حيث يتوقع الحصول على منحة تساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعتبر هذه الوجبة خيارًا مهمًا للعديد من الأسر العراقية التي تعاني من ضغوطات اقتصادية.

خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

اليكم خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أدخل رمز التحقق المرئي المُعروض على الشاشة الرئيسية للتحقق من هويتك.

بعد التحقق، انتقل إلى الصفحة التالية على المنصة.

اختر الوجبة والدفعة الخاصة بالمتقدم التي ترغب في البحث عنها.

قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية.

اضغط على زر “تنزيل” للبدء في استخراج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

باتباع هذه الخطوات، ستكون قادرًا على الحصول بسهولة على المعلومات المحددة للمتقدمين واستخراج كشوفات الأسماء المشمولة في الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

شروط التسجيل في كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق تتضمن ما يلي:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون من حملة الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في دولة العراق.

يتعين على المتقدم أن يكون من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

يتعين على الشخص المتقدم أن لا يكون لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يجب على المتقدم الالتزام بجميع المعايير والشروط التي تفرضها وزارة العمل.

يجب على المتقدم أن يقوم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة لإثبات صحة المعلومات المقدمة.

يحق للشخص المتقدم التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية إذا كانت أسرته تتألف من 4 أفراد على الأقل.

بتحقيق هذه الشروط، يمكن للأفراد المستوفين لها التقديم للاستفادة من فوائد برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.