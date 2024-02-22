استعد الان.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الشروط + الاوراق المطلوبة للتقديم

يبحث الكثير من الشباب عن موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024، حيث قامت القوات المسلحة بفتح باب التقديم للتطوع في الجيش، كما أنها أعلنت أنه سوف يتم قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الأزهرية أو المهنية أو الرياضية، وكذلك يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على نسبة لا تقل عن 60% أو أكثر، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

تقوم وزارة الدفاع المصرية بفتح باب التطوع في الجيش لعام 2024 وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة على الإنترنت في بداية شهر إبريل القادم، كما يتم صرف الملفات الخاصة بالتطوع بمناطق التجنيد والتعبئة، وذلك من خلال الموعد الذي تحدده الإدارة.

شروط التطوع في الجيش 2024

قام الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة بتوضيح الشروط اللازمة للتطوع في الجيش المصري، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وألا يقل مجموع الإعدادية عن 60%.

كذلك يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأيضًا من أبوين مصريين الجنسية.

ومن ثم أيضًا يكون حسن السير والسلوك.

كما يجب أن يكون سن المتقدم ما بين 15 عامًا إلى 25 عامًا، بالإضافة إلى تقديم موافقة ولي الأمر لمن دون الـ 18 عامًا.

ويشترط أيضًا ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج، كما أنه لن يُسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء من فترة التدريب المحددة بنجاح.

وكذلك أيضًا ألا يقل طول المتقدم عن 170سم.

ومن ثم يجتاز كافة الاختبارات المحددة للقبول.

وكذلك يجب ألا يكون غير لائق للخدمة العسكرية طبيًا.

وأيضًا يجب أن يستوفي كافة المستندات المطلوبة على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش

يجب تقديم عدة مستندات هامة بعد قبول الطلب والتي تتضمن ما يلي: