“رابط مباشر” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة كل المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين بالعراق خاصة وأن الدفعة التي من المقرر أن تكون تم وضعها في حسابات المستفيدين خلال الأيام الماضية، إلا أن وزارة القوى العاملة لم تعلن عن أي أخبار تخص هذا الموضوع، مما جعل عدد كبير من المواطنين في حالة من القلق خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والتفكير في شراء ما يلزمه المنزل من طعام وشراب والتحضير لهذا الشهر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ….

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، الذي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الإطلاع على الكشوفات ، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم نزول باقي الكشوفات تباعاً خلال الأيام المقبلة…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الإنترنت.

ثم اضغط على “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

حمل الكشوفات المتاحة أمامك.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

إذا لم تتمكن من العثور على اسم المستفيد .

يرجى انتظار نزول باقي الكشوفات.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي: