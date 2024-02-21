“نزليها وسلي عيالك يلا” تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد2024 بجودة مرتفعة.. ابنك مش هيتحرك من قدامها..!!

تشهد القنوات التلفزيونية العربية تزايداً في عدد القنوات الخاصة بالأطفال ومن بين هذه القنوات الشهيرة توم وجيري التي تعتبر واحدة من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال والعائلات في العالم العربي تعتبر توم وجيري واحدة من القنوات التي تعرض العديد من البرامج والمسلسلات المميزة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال احتل تردد قناة توم وجيري مكانة هامة في قلوب الأطفال والأسر حيث يعرض على هذه القناة العديد من البرامج والمسلسلات المسلية التي تجذب انتباه الأطفال وتنمي مهاراتهم العقلية والاجتماعية وتقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج التي تشجع الأطفال على الابتكار والتفكير الإبداعي.

تردد قناة توم وجيري

إن تردد قناة توم وجيري يعتبر واحداً من أهم الترددات التي يجب على الأسر متابعتها حيث تعتبر هذه القناة مصدراً هاماً للترفيه والثقافة للأطفال ويمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة البرامج التي تعرض على هذه القناة بمجرد ضبط التردد الصحيح على أجهزة التلفاز ويعتبر تردد قناة توم وجيري مهماً جداً للترفيه وتنمية المهارات العقلية للأطفال وهو أحد الوسائل التي تساعد في تنمية الذكاء والابتكار لدى الصغار. إن متابعة البرامج التي تعرض على قناة توم وجيري تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 12149.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

مميزات قناة توم وجيري