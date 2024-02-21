خبر سار للمواطنين أخر أخبار التصالح في مخالفات البناء.. رسوم فحص طلبات التصالح بعد إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة

أقرت الجهات المعنية داخل الدولة، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما جاء في المادة رقم 5 من القانون، على أن يتم العمل بسداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو بأي وسيلة يرغب فيها المواطن من وسائل الدفع غير النقدي، وفي السطور التالية نكشف لكم قيمة رسوم التصالح المعنية.

رسوم التصالح في مخالفات البناء الجديدة

حدد القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، رسوم فحص الطلبات التي يتم تقديمها، وفقًا لما يلي:-

في حالة إذا كانت المساحة تبلغ نحو 25 متر مربع بالمدن فإن قيمة الرسوم 500 جنيهًا والقرى تبلغ الرسوم نحو 125 جنيهًا.

إضافة إلى أن المساحات الأكثر من 250 متر مربع تصل قيمة الرسوم فيها إلى 1000 جنيه للمدن بينما القرى 250 جنيهًا.

هذا وأن المساحة الأكثر من 1000 مترًا مربعًا حتى مساحة 2000 مترًا مربعًا، فإن قيمة رسوم الفحص المعنية تصل إلى 3000 جنيه والقرى تبلغ نحو 2000 جنيه.

فضلاً عن أن المساحة المخالفة الأكثر من 2000 متر مربع تصل قيمة الرسوم فيها إلى 4000 جنيه بالمدن، بينما القرى تكون 3500 جنيه.

التصالح على مخالفات البناء

ووفقًا لما نصت عليه المادة رقم 10، فإنه يجوز أداء قيمة التصالح والعمل على تقنين الأوضاع بالتقسيط، بما لا تتجاوز مدة القسط نحو 5 سنوات وفقًا لما أصدرته الجهة الإدارية المعنية من صاحب الشأن على مدار الـ 60 يومًا.