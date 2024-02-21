أعرفها دلوقتي.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 مضمونة 100% بدون حظر الحساب من خلال الموقع الرسمي

يبحث العديد من عشاق لعبة ببجي موبايل عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 حيث أن اللعبة العالمية قد كونت العديد من الاعبين علي مستوي العالم، فيلعب اللعبة اليوم الملايين من مختلف الأشخاص في كافة الدول، حيث أن اللعبة متاحة في كافة الدول، أنتشرت اللعبة في وقت قليل جداً وذلك بسبب القرب من الواقعية باللعبة، ومستوي اللعبة الأحترافي في التصميم وأخراج اللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 الرسمية ، حيث أن هناك العديد من الطرق غير الرسمية أيضاً ولكنها قد تؤدي الي حظرك من أستخدام اللعبة، لذا اليك أفضل طريقة رسمية لشحن شدات ببجي من خلال أتباع تلك الخطوات البسيطة:

بعد تحميل اللعبة وتثبيتها قم بالدخول الي الموقع الألكتروني الرسمي الخاص بشركة ببجي.

قم بعمل حساب أو تسجيل الدخول الي الموقع أذا كان لديك حساب مسجل.

قم بالذهاب الي ايقونة شحن الشدات واضغط عليها..

قم بتعيين عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.

قم بكتابة رقم الID الخاص بك في المكان المخصص.

قم بأختيار وسيلة الدفع المناسبة لك.

بعد أتمام عملية الدفع توجه الي اللعبة مرة أخري ستلاحظ أن الشدات قد تم شحنها بنجاح .

الشحن من خلال جوجل بلاي

يمكن شحن شدات ببجي موبايل أيضاً بطريقة رسمية من خلال متجر جوجل بلاي، من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة: