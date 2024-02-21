تورط والدة زويا .. مسلسل المتوحش الحلقة 23 Yabani 23 الحلقة مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وكافة القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المتوحش الحلقة 23 من أهم المسلسلات التركية التي تعرض على الشاشات حاليا ويبحث كثير من عشاق الدراما التركية عن الحلقة الأسبوعية للمسلسل حيث يعرض المسلسل بشكل أسبوعي على الشاشات التركية ثم تتم دبلجته لجماهيره في الوطن العربي والعالم أجمع وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مسلسل المتوحش.

مسلسل المتوحش الحلقة 23

عرض أمس يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير مسلسل المتوحش الحلقة 23 على الشاشات التركية يترقب جمهور المسلسل في الوطن العربي أجمع حيث للمسلسل التركي قاعدة جمهورية ليست بقليلة وستعرض اليوم الحلقة مدبلجة على كافة القنوات العربية حيث يترقب الجمهور بشدة عرض الحلقة بعد اشتعال الأحداث وتورط والدة الشابة زويا في جريمة قتل السيد أشرف علي وهناك العديد من الأحداث الشيقة في انتظار الجمهور وتنقل الحلقة المترجمة العديد من القنوات العربية ولعل من أهم تلك القنوات مايلي :

تنقل المسلسل التركي الحلقات مدبلجة بشكل أسبوعي عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة ال8 مساءً بتوقيت القاهرة في مساء يوم الأربعاء بعد عرض الحلقة في تركيا مباشرةً

قناة إم بي سي 1 في تمام الساعة 8 ونصف مساءً بتوقيت الرياض

قناة إم بي سي مصر بتوقيت الساعة ال8 مساءً

يعرض موقع قصة عشق الحلقات مدبلجة

تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي

تعرض العديد من القنوات المسلسل التركي بشكل مدبلج للجمهور وتعتبر قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات الناقلة للمسلسل وتردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12304

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

الجودة HD

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD

التردد 12645

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

الجودة SD

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات