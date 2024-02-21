شوفوا لولو والنونو يا ولاد.. تردد وناسة Wanasa 2024 أطفال على النايل سات والعرب سات لتسلية الأطفال بأحلى الأناشيد وأروع الأغاني

زادت البحث بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، فضلاً عن أن القناة أصبحت من أكثر وأبرز القنوات الفضائية التي تنقل محتوى طفولي مميز لجميع لشريحة كبيرة من الأطفال، إضافة إلى إمكانية القيام بمعرفة الترددات الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال Wanasa وناسة

يمكن القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال Wanasa على القمر الصناعي النايل سات، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11470.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة يكون 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال على العرب سات

وأصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون العرب سات.

التردد الخاص بقناة وناسة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة فهو 4/3.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إعدادات القناة.

ادخال التردد الجديد لقناة وناسة.

تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

ليتم تحديد معامل الترميز وتصحيح الخطأ.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة، والتمتع بكل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال.

نبذة قناة وناسة أطفل

ولا تقوم قناة وناسة أطفال بعرض أي مشاهد غير مألوفة كما في بعض القنوات الفضائية الأخرى، إضافة إلى أن القائمين على القناة يقومون بعرض العديد من البرامج والأفلام المميزة التي ينجذب إليها ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية.