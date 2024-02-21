“نفحات الشهر الكريم ” .. انخفاض في سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في مصر وخزني عشان عزومات رمضان

شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر تراجعًا جديدًا اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا بنحو 2 جنيه وذلك وفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، كما يأتي هذا التراجع في الأسعار كخطوة إيجابية للمستهلكين، حيث يمكنهم الاستفادة من تلك التخفيضات في تكلفة شراء الفراخ والبيض، وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن يكون لهذا التراجع تأثير إيجابي على القطاع الغذائي وميزانيات الأسر المصرية، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم.

سعر كيلو الفراخ البيضا في مصر

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا في مصر اليوم، حيث تراوحت ما بين 91 و92 جنيهًا، فيما وصلت في الأسواق إلى نطاق يتراوح بين 110 و113 جنيهًا، وذلك باختلاف المنطقة السكنية، ومن ناحية أخرى، استقرت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

سعر كيلو البانية

شهدت أسواق المواد الغذائية تحديثًا في أسعار منتجات الدواجن اليوم، حيث وصل سعر البانيه إلى نطاق يتراوح بين 220 و230 جنيهًا، أما بالنسبة لسعر الشيش طاووق، فيتراوح بين 200 و220 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الأوراك بين 90 و110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض في مصر

وصل سعر الكرتونة من البيض الأبيض إلى 149 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلك 165 جنيهًا، أما بالنسبة للبيض الأحمر، فقد وصلت سعر الكرتونة إلى 155 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ 170 جنيهًا، أما بالنسبة للبيض البلدي، فقد بلغ سعره حوالى 145 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيهًا إلى 28.25 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.