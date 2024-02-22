تحميل Pdf .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من الرابط الإلكتروني للوزارة

ارتفعت معدلات البحث من قبل المستفيدين من برنامج الرعاية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، خاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن قرب موعد إعلان أسماء المستفيدين، حيث إن الوزارة تبذل كل الجهد حيث إنه لم يتم الإعلان عن الأسماء بموعد رسمي إلا إذا تم الانتهاء من عمليات فحص طلبات المتقدمين حتى تتم معرفة المستوفين للشروط التي نصت عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فمن خلال السطور التالية سنوضح أسماء المشمولين وما هي الشروط الواجب توافرها حتى يستحق المواطن دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من المقرر أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، 2024 على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنصة الرسمية منصة مظلتي، حيث إنه بعد أن يتم رفع قائمة أسماء المشمولين بعدها يتم مباشرة صرف الدعم المالي الذي قررته الوزارة، ويحدد الدعم المالي حسب عدد أفراد كل أسره، ويتم صرف الدعم طبقا للشروط التي نصت عليها الوزارة.

ما هي شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024؟

من شروط استحقاق دعم الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة يجب:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة في دولة العراق.

المستفيد من النساء يجب ألا يقل عمرها عن 16 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

المستفيد من الرجال لا يجب ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ألا يملك المستفيد أصولا أو عقارات باهظة الثمن.

يجب أن يتم تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاق الحصول على الدعم.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر المواقع الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أو عبر منصة مظلتي من هنا

قم بتحديد قسم الخدمات الإلكترونية .

ثم قم باختيار أثناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

ثم قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع.

ثم قم بالنقر على أيقونة قائمة الأسماء، التي يمكنك تحميلها بصيغة pdf.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024