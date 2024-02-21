“استعلم برقم الهوية” رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور 1445

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور 1445، ليتمكنوا من الإطلاع على نتائج الطلاب، والتي يمكن للطالب أو لولي الأمر الإطلاع عليها من خلال موقع نظام نور الالكتروني الذي يقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب أو لأولياء الأمور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور 1445 …..

تسجيل الدخول على موقع نظام نور 1445

حيث يعد نظام نور من أهم المواقع الالكترونية التي يجب على كل طالب وولي أمر التسجيل عليه للاستفادة بما يقدمه من خدمات، أهمها الإطلاع على نتائج الطلاب والإطلاع على التقييمات الشهرية للطالب ومستواه الدراسي، ومعرفة عدد أيام الغياب والإجازات والعطلات الرسمية، وإليكم خطوات التسجيل….

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور 1445.

قم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك اضغط على قائمة الخدمات.

ثم اختر نتائج الطلاب.

ادخل البيانات المطلوبة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة اظهر نتيجة الطالب”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع الموتد الدراسية.

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445

وكانت وزارة التعليم السعودية أكدت على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المدار س السعودية، وسط متابعة قوية من قبل الوزارة لكي تضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب ، وكان مصدر مسؤول بالوزارة قد أكد أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج الطلاب على نظام نور خلال الساعات الأخيرة المقبلة، على أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب رسمياً بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.