“العراق للدخان” أرتفاع اسعار السجائر لـ 15 ألف وانفاق 3 مليار يومياً

كشف معاون مدير مكافحة التبغ داخل وزارة الصحة العراقية، وسيم كيلان، عن أن العراقيين يقومون بإنفاق نحو 3 مليارات دينار عراقي يوميًا على السجائر والتبغ بمختلف أنواعه، إضافة إلى وجود أكثر من 70% من السجائر داخل البلاد لا تخضع إلى الفحص، فضلاً عن أن بعض المحلات داخل بغداد ليس بها أنواع سجائر، مما استغلت محلات الجملة رفع أسعار السجائر من 10.5 ألف دينار عراقي إلى 15 ألف دينار عراقي.

استغلال تجار الجملة لرفع أسعار السجائر

وفي سياق متصل، قام الأمن الاقتصادي في دولة العراق بإغلاق بعض محلات الجملة المتخصصة في بيع السجائر، نظرًا للاستغلال الدائم في رفع أسعار السجائر، إضافة إلى أن الجهات الأمنية تبذل قصارى جهدها في ضبط جميع السلع الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إغلاق ورفع غرامات مالية كُبرى على جميع المخالفين في هذه الأزمة الخاصة بالتبع ومختلف أنواعه.

ارتفاع أسعار السجائر في العراق

وأكد أحد أصحاب محال جملة السجائر، أن أسعار التبغ ارتفعت من قبل تجار الجملة ذاتهم وارتفاع أسعار “تكة السجائر” من كل نوع من 15 إلى 30% بشكل متفاوت وحسب نوع السجائر، على أن الأسعار ارتفعت بشكل مفاجئ من قبل أشخاص معنيين ومحتكري لأسعار السجائر، مما يبذل الأمن الاقتصادي أقصى جهوده في القيام بإغلاق محلات تجار الجملة المواد الأخرى وليس السجائر فقط.