“barcelona vs napoli لقاء العمالقة”موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلق

في إطار استعدادت المواجهات الأوروبية الحاسمة، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة كروية من العيار الثقيل تجمع بين عملاق الكرة الكتالونية، نادي برشلونة، والفريق الإيطالي المخضرم، نابولي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم 2024 إليكم التفاصيل الكاملة حول القنوات الناقلة لهذه المباراة وموعد انطلاقها.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

ستتمكن من مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024 عبر عدة قنوات متميزة سيتم نقل هذه المواجهة الحماسية على قنوات متعددة لضمان تغطية شاملة واحترافية، لمتابعين دوري أبطال أوروبا عبر النايل سات،لمتابعين دوري أبطال أوروبا عبر النايل سات، ستكون المباريات متاحة على قناة beIN SPORTS HD 1 القطرية، مما يضمن وصولاً مباشراً وجودة عالية للبث، كما يمكن التمتع بالتعليق الرياضي الشيق والتغطية الشاملة لأبرز اللحظات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

بهذا، تكون قد حصلت على معلومات شاملة حول ترددات القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024، مما يسهل عليك متابعة الحدث الرياضي المهم على الشاشة الصحيحة وفي الوقت المناسب.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة تجمع بين فريقي برشلونة ونابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024. يحمل هذا اللقاء توقيعًا من الحماس والإثارة.

يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 بستاد دييجو أرماندو مارادونا في إيطاليا.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

جواو فيليكس يشارك في جزء من التدريبات الجماعية 💪 pic.twitter.com/3fhew7HI10 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 19, 2024

يُنتظر أن يكون هذا الصراع بين الفريقين مثيرًا ومليئًا بالإثارة، وستكون الأنظار متجهة نحو أداء اللاعبين والتكتيكات التي سيعتمدها كل فريق في سبيل تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة الأوروبية.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع كوندي – أراخو – إينيجو مارتينيز – جواو جانسيلو خط الوسط فرينكي دي يونج – بيدري – جوندوجان خط الهجوم لامين يامال – ليفاندوفسكي – رافينيا

معلق مباراة نابولي ضد برشلونة

بفخر واحترافية يستعد المعلق الرياضي الشهير “خليل البلوشي” لتولي مهمة التعليق على مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، سيكون برفقتك خليل البلوشي ليصف ويعلق بشغف على جميع أحداث هذه المواجهة المثيرة والمنتظرة بفارغ الصبر، تتجلى خبرته ومهارته في كلماته وتحليله، مما يجعل متابعة المباراة بصوته أمتع وأكثر إثارة بدون شك، ستكون تجربة لا تُنسى مع المعلق العملاق “خليل البلوشي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد بمثابة استعراض لمستويات عالية من التنافس الفني والتكتيكي، فلا شك أنه سيكون لقاءً لا يُفوت لمحبي الساحرة المستديرة. تابعوا معنا كل جديد لنقل أحدث المعلومات والتقارير الرياضية.