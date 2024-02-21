أخيرًا.. ظهور نتائج المرحلتين المتوسطة والاعدادية التمهيدي في هذا الموعد

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، عن موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، فضلاً عن أن ذلك جاء عقب الإنتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الإمتحانات بما شملت كافة المحافظات في دولة العراق، إضافة إلى رصد الدرجات بكل دقة ووضوح ليحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

إعلان نتائج المرحلتين المتوسطة والاعدادية

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، أن نتائج الإمتحانات التمهيدية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية يوافق غدُا الخميس الموافق 22 من شهر فبراير 2024، فضلاً عن أن الوزارة قامت بجهود مكثفة في سبيل الإنتهاء من عملية الفحص والتصحيح والتدقيق الخاصة بأرواق الإمتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، من أجل أن يتم إعلانها ورفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.

استخراج نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية التمهيدية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج المرحلتين المتوسطة والإعدادية التمهيدية، وفقًا لما يلي:-