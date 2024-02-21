“لو بتحب البرامج الوثائقية” .. اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين أبرز القنوات الوثائقية المتاحة على القمر الصناعي نايل سات، وقد حازت على شهرة كبيرة ومكانة بين محبي استكشاف الحياة البرية، كما تتميز القناة بمضمونها الممتع والشيق الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة لاستكشاف الحدائق، الغابات، الأنهار، والمحيطات، ولم يقتصر الاهتمام بقناة ناشيونال جيوغرافيك على فئة عمرية محددة، بل امتد إلى جميع الأعمار، حيث يجد الكبار والأطفال والشباب متعة في متابعة ما تقدمه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

للمهتمين بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بجودته المختلفة، وأيضا عرب سات.

تردد نايل سات HD

التردد: 11411.

جودة الصورة: HD.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد عرب سات

التردد: 11526.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد نايل سات SD

التردد: 11804.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

أحدثت قناة ناشيونال جيوغرافيك إضافات في برامجها الجديدة ومنها.