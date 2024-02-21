تردد القنوات
“لو بتحب البرامج الوثائقية” .. اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات بجودة عالية
تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين أبرز القنوات الوثائقية المتاحة على القمر الصناعي نايل سات، وقد حازت على شهرة كبيرة ومكانة بين محبي استكشاف الحياة البرية، كما تتميز القناة بمضمونها الممتع والشيق الذي يأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة لاستكشاف الحدائق، الغابات، الأنهار، والمحيطات، ولم يقتصر الاهتمام بقناة ناشيونال جيوغرافيك على فئة عمرية محددة، بل امتد إلى جميع الأعمار، حيث يجد الكبار والأطفال والشباب متعة في متابعة ما تقدمه القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد
للمهتمين بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بجودته المختلفة، وأيضا عرب سات.
تردد نايل سات HD
- التردد: 11411.
- جودة الصورة: HD.
- اتجاه الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 30000.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد عرب سات
- التردد: 11526.
- اتجاه الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد نايل سات SD
- التردد: 11804.
- اتجاه الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
أشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
أحدثت قناة ناشيونال جيوغرافيك إضافات في برامجها الجديدة ومنها.
- برنامج وحدة إنقاذ السيارات: يقدم هذا البرنامج للمشاهدين عمليات إنقاذ السيارات والمغامرات الملحمية التي تكمن وراءها.
- الحيوانات عن كثب: يقدم هذا البرنامج استكشافًا قريبًا لحياة الحيوانات وسلوكياتها المدهشة في بيئاتها الطبيعية.
- العيش الحر: يأخذ المشاهدين في رحلة استكشافية لفهم كيف يعيش الكائنات البرية في بيئتها الطبيعية.
- الجزيرة المتمردة: يستعرض البرنامج حياة الجزر وتحديات البقاء في هذه البيئة الفريدة.
- أسرار حديقة الحيوان: يكشف البرنامج عن أسرار وأحداث مثيرة داخل حدائق الحيوان ورعاية الحيوانات.
- سمك التونة العنيدة: يركز البرنامج على رحلة سمك التونة وتحدياته في المحيطات.
- أساليب البقاء وأسرار الحرب: يستعرض هذا البرنامج أساليب البقاء في الظروف القاسية وكيفية التأقلم مع التحديات البيئية وأسرار الحروب في المملكة الحيوانية.
- السمكة البرية: يكشف هذا البرنامج عن حياة السمك في بيئاتها البرية والتحديات التي تواجهها.