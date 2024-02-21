“لولو الشطورة اتخطفت يولاد”.. تردد القناة وناسه الجديد لبث افضل برامج الكرتون للاطفال.. نزلها وابسط عيالك..!!

تعتبر قنوات التلفاز وسيلة من وسائل الاعلام التي تعتمد عليها العديد من العائلات في تثقيف اطفالها وتسليتهم ومن بين هذه القنوات تأتي قناة وناسه الجديد للاطفال والتي تعد واحدة من أهم القنوات التي تهتم بتقديم برامج تثقيفية وترفيهية للأطفال لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه للاطفال.

تردد قناة وناسه

تردد قناة وناسه الجديد وهو تردد يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تهتم بتطوير قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم اللغوية والاجتماعية وبرامج قناة وناسه الجديد مصممة بشكل مبتكر ومبسط لكي تناسب الأطفال وتحفز خيالهم وابداعهم وتتنوع البرامج بين الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية والألعاب التفاعلية والبرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم المفاهيم الأساسية بطريقة ممتعة وسهلة هذا وتهدف قناة وناسه الجديد إلى تقديم محتوى هادف وذو جودة عالية يساهم في تنمية شخصية الأطفال ورفع مستوى ذكائهم وتعتبر القناة شريكاً مهماً للأهل في تربية أطفالهم وتوجيههم نحو الأفكار الإيجابية والسلوكيات الصحيحة.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الجديد 11470.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

الجودة بالقناة SD.

مميزات قناة وناسه للأطفال