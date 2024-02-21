“احسب الزيادة الجديدة” .. ما هي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق وشروط الاستفادة منها

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قِبل المواطنين العراقيين في البحث عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وذلك عقب إعلان وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة في قيمة رواتب المتقاعدين لعام 2024، حيث تمت زيادة الرواتب بمقدار يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين ومواجهة تحديات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

شروط الاستفادة من الزيادة

حددت الحكومة العراقية شروطًا واضحة للتأكد من الحصول على راتب التقاعد مع الزيادة الجديدة المخصصة لكل المتقاعدين في العراق الذين يتلقون رواتب تقاعد تصل إلى مليون دينار عراقي أو أقل.

الحصول على الجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق.

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن التقاعد، والتي هي 60 عامًا.

يشترط دفع كل الاشتراكات الشهرية المستحقة لدى مؤسسة التقاعد العراقية للحصول على راتب التقاعد.

يجب على المتقدم تقديم جميع المستندات والملفات المطلوبة.

لديه حساب في أي مصرف في العراق.

تعديلات زيادة المتقاعدين

تم إجراء تعديلات في سلم رواتب المتقاعدين حسب الزيادة الجديدة، وفقًا للتفاصيل التالية:

المتقاعد الذي كان يتقاضى 400 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصبح 500 ألف دينار.

المتقاعد الذي كان يتقاضى 350 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصبح أيضًا 500 ألف دينار.

المتقاعد الذي كان يتقاضى 625 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصبح 725 ألف دينار.

المتقاعد الذي كان يتقاضى 850 ألف دينار سيشهد زيادة في راتبه ليصبح 950 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن الزيادة

للقيام باستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق ومعرفة استحقاق زيادة الراتب، يمكن اتباع الخطوات التالية: