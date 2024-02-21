استقبل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لعرض مسلسل المؤسس عثمان

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تطل قناة الفجر الجزائرية على جمهورها بثوب جديد، حاملة راية الإبداع والتميز. فمنذ انطلاقتها عام 2004، حرصت القناة على تقديم محتوى إعلامي ثري ومتنوع، يُلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وقد واكبت قناة الفجر الجزائرية التطورات التكنولوجية المتسارعة، فحرصت على بث برامجها بجودة عالية، تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات ومنذ بداياتها، اتخذت “الفجر الجزائرية” من المسلسلات التركية المترجمة باللغة العربية أحد ركائز محتواها، إيمانا منها بجمهورها العريض الذي يُحب هذه الأعمال الدرامية المشوّقة.

قناة الفجر الجزائرية

كان حصول “الفجر الجزائرية” على حقوق بث مسلسل “قيامة عثمان” علامة فارقة في تاريخها، حيث يعد هذا المسلسل أحد أشهر المسلسلات التركية على مستوى العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية واسعة ويقدم مسلسل “قيامة عثمان” رحلة عبر الزمن إلى القرن الثالث عشر، حيث يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل. ويجسد دور عثمان الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت، الذي نجح بأدائه المقنع في جذب انتباه المشاهدين وإثارة مشاعرهم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يستعد محبو مسلسل “المؤسس عثمان” لمشاهدة حلقة جديدة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث تُعرض الحلقة 149 يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري على قناة ATV التركية وسيكون موعد عرض الحلقة في تركيا الساعة 7 مساءً وفي مكة المكرمة: الساعة 8 مساء وفي الرياض، قطر، الكويت، العراق سيكون الساعة 9 مساء وفي عمان، الإمارات سيكون الساعة 10 مساء وستكون إعادة عرض الحلقة علي قناة الفجر الجزائرية: الخميس 22 فبراير، الساعة 8 مساءً وعلي قناة اليرموك الأردنية الخميس 22 فبراير، الساعة 8 مساء وتتوقع مصادر مقربة من المسلسل أن تشهد الحلقة 149 معركة ملحمية بين عثمان وبيلاجيا، حيث تسعى بيلاجيا بكل قوتها للانتقام من عثمان بعد هزيمتها في المعركة الأخيرة.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

جودة SD على النايل سات

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد القناة على ياه سات