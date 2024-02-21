“برقم الهوية ومبروك لكل الناجحين” .. خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور في المملكة 1445 noor.moe.gov.sa للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم عن إمكانية الوصول إلى نتائج نظام نور برقم الهوية لولي الأمر عبر بوابة النظام، ويأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تقوم المدرسة برفع درجات الاختبارات النهائية عبر البوابة الإلكترونية، ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء دوام المدارس في الفصل الثاني بالمملكة العربية السعودية، كما توفر هذه الخطوة لولي الأمر فرصة الاطلاع على نتائج أبنائهم عبر استخدام رقم الهوية على بوابة النظام الإلكتروني “نور”.

الاستعلام من خلال رقم الهوية

تم عرض نتائج الطلاب برقم الهوية عبر بوابة نور الإلكترونية، وتوفير عدة طرق للاستعلام عنها في حال واجهت صعوبة في العثور على الطالب أو الطالبة، وأكدت وزارة التعليم أن نشر النتائج سيتم من خلال المدرسة بعد اكتمال الرصد اليوم الأربعاء، حيث سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الساعات القادمة.

انتقل إلى رابط دخول نور.

اختر التسجيل عبر النفاذ الوطني.

أدخل رقم الهوية الخاص بك.

قم بتأكيد التسجيل في تطبيق النفاذ.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية.

اختر إشعار بنتيجة الطالب.

القيام بتحديد الابن أو الابنة، واختر أيضا الفصل الدراسي وتقارير.

ستجد درجات الامتحانات متاحة للاطلاع عليها.

خطوات الاستعلام في حال نسيان رقم السر

في حال نسيان كلمة المرور الخاصة بحسابك في نظام نور، يمكنك استعادتها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية: