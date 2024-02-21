“قومي خزني واستعدي لرمضان”.. مفاجأة في اسعار الفراخ اليوم الاربعاء 21 فبراير 2024.. الفراخ رخصت خالص!!

تعتبر أسعار الفراخ من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من الناس فهي تعتبر جزء هام في تغذية البشر وتعتبر ذات قيمة غذائية عالية تختلف أسعار الفراخ باختلاف الأماكن والأسواق ويتأثر سعرها بعوامل عدة منها الطلب والعرض وتكاليف الإنتاج والمواسم الزراعية وفي هذا السياق يجب أن نسلط الضوء على أهمية توفير أسعار للفراخ وضرورة التحكم في الأسعار لضمان حق الجميع في الحصول على الغذاء الصحي بأسعار معقولة كما يتعين على الحكومات دعم القطاع الزراعي وتطويره لضمان توفير كميات كافية من الفراخ بأسعار مناسبة.

اسعار اللحوم

تتأثر أسعار الفراخ بالعديد من العوامل منها جودة الفراخ ومدى تغذيتها وطريقة تربيتها يمكن أن تكون الفراخ العضوية أغلى من الفراخ التقليدية لأنها تعتبر أكثر صحة وجودة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتأثر الأسعار بالمنتجات الإضافية التي توفرها المزارع مثل البيض الطازج أو لحوم الدواجن الأخرى.

اسعار اللحوم في مصر اليوم الاربعاء

سجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر نحو 91 و92 جنيه هذا وقد سجلت سعر نحو 110 و113 جنيه في الأسواق. سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو سعر نحو 109 و110 جنيه اما اسعار الدواجن الأمهات فقد سجلت 80 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه.

اسعار البانية في مصر

هذا وقد سجلت أسعار البانيه في اسواق الدواجن سعر 220 و230 جنيه وسجل سعر الشيش طاووق نحو 200 و220 جنيه والأوراك نحو 90 و110 جنيه فيما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيه.