يا سلام يا أطفال على القط والفأر.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة أروع الأفلام الكرتونية

حظيت قناة توم وجيري بإهتمام كبير من قبل العديد من الأطفال مختلف الأعمار، ليزداد البحث حول تردد القناة من قبل الأمهات واولياء الأمور، فضلاً عن أنها تقدم مجموعة كبيرة من الأعمال الكرتونية المميزة ما بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الطفولية، إضافة إلى أن شريحة كبيرة من المتابعين يرغبون في استقبال التردد الجديد للقناة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 أطفال

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة توم وجيري يكون 11345.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

تردد قناة توم وجيري الجديد على العرب سات 2024

ومن السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا لما يلي: –

القمر الصناعي العرب سات. التردد هو 11315. معامل ترميز قناة توم وجيري يكون 27500. استقطاب قناة توم وجيري أطفال هو أفقي. تشفير قناة توم وجيري أطفال الجديد مجانًا.

كيف استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

أولاً يُرجى التوجه إلى إعدادات قناة توم وجيري أطفال.

إدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري.

بعد ذلك يتم القيام بالضغط على أيقونة “التثبيت اليدوي”.

تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

ليتم مباشرة اختيار معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها سيتم استقبال قناة توم وجيري على التلفاز بكل سهولة.

تلعب الموسيقى دورًا هامًا في جميع حلقات توم وجيري، ويتم على إثرها إظهار الأحاسيس والإثارة على المشاهد التي هي من تأليف الموسيقار سكوت برادلي، فضلاً عن أن الموسيقى تعزز كذلك من غياب الحوار، ليكون توم وجيري نادرًا ما يتكلمان وعوضًا عن ذلك يمكن أن يتم استخدام بعض الرسوم والمحركات الصوتية.