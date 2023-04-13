عاجل وهام.. جدول جميع اجازات شهر ابريل 2023 الرسمية بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر

يبحث عدد كبير من سكان جمهورية مصر العربية في مختلف المحافظات، عن موعد شم النسيم أو عيد الربيع ويعتبر شم النسيم أو ما يعرف بعيد الربيع من أهم الأعياد التي يحتفل بها المصريون القدماء فكان له طقوسه الخاصة به وحتى صنعوا له نوعا من الأكل مميزا ليكون ذلك اليوم شم النسيم مميز عن باقي أيام السنة في حياة المصريين القدماء.

موعد شم النسيم 2023

تعتبر أول مرة يأتي شم النسيم متزامنا مع شهر رمضان المبارك وينتظر معظم الأفراد موعد شم النسيم من أجل إعداد الطعام وتجهيز الخروج الى الحدائق والمنتزهات ويأتي شم النسيم هذا العام يوم السابع عشر من شهر أبريل لعام 2023 الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك تقوم الجهات المسؤولة في الدولة عن اعلان موعد شم النسيم وتحدد أجازة شم النسيم لكل العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بالدولة.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم

يعتبر شم النسيم من من أهم الأعياد التي يحتفل بها عدد كبير من المصريين، ويرجع الاحتفال بشم المسك الى المصريين القدماء وظهر ذلك واضحا حيث اكدت الآثار التاريخية في بعض المعابد على مظاهر احتفال المصريين القدماء بشم النسيم فكانوا يأكلون فيه السمك المملح والبصل الاخضر ويذهب إلى ضفاف نهر النيل حيث الخضرة والمياه الصافية وظل المصريون يتوارثون الاحتفال بشم النسيم المعروف باسم عيد الربيع الى يومنا الحالي يخرجون إلى الحدائق والمنتزهات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ويتناولون السمك المملح المعروف باسم الفسيخ، والرنجة والبصل الأخضر والبيض الملون. يعتبر السمك من أهم الوجبات التي يتناولها عدد كبير من المصريين نظرا لان السمك يحتوي نسبة كبيرة من العناصر والمعادن اللازمة لبناء الجسم.

حكم الاحتفال بشم النسيم

قامت الجهات المسؤولة في الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن حكم الاحتفال بشم النسيم المسلمين بأنه أمر طبيعي وحلال لان شم النسيم عيد الربيع يرجع الى المصريين القدماء هم أول من احتفل بعيد الربيع ويعتبر عيد الربيع من أهم الأعياد في الدولة المصرية القديمة لدي الفراعنة العظماء.