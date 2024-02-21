“بخصومات تصل إلى 30%” تعرف على أماكن معارض اهلا رمضان 2024 بالاسكندرية

أماكن معارض اهلا رمضان 2024 بالاسكندرية، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وشراء الكثير من المواد والسلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنين في هذا الشهر، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق معارش اهلا رمضان في عدد في محافظة الاسكندرية حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اماكن اهلا رمضان 2024 في الاسكندرية .

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 بالاسكندرية

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح معارض اهلا رمضان 2024 بالاسكندرية، وذلك بالعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة وذلك لتحقيق شراكة كاملة مع الحكومة وتوفير الكثير من السلع والمواد الغذائية وتجاوز هذه الأزمة الراهنة .

معرض اهلا رمضان بمجمع الأزاريطة .

معرض اهلا رمضان بالمول التجاري بمحطة مصر.

معرض اهلا رمضان بمجمع وهدان بالمنشية.

ومعرض اهلا رمضان بمجمع البيطاش الاستهلاكي بالعجمي.

اسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024 بالاسكندرية

كما تسعى وزارة الاموين أيضاً على توفير الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك لسد احتباجات المواطن المصري خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، وإليكم أسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024….