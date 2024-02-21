“الدولار رخص خالص ياولاد “.. انخفاض حاد في اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21 فبراير 2024 ويصل لرقم قياسي جديد

يعتبر سوق الصرف السوداء واحد من الأسواق الرئيسية في العديد من البلدان حيث يتم تداول العملات الأجنبية بأسعار غير رسمية ومختلفة عن الأسعار الرسمية واحدة من هذه العملات المتداولة بشكل كبير هي الدولار الأمريكي الذي يعتبر عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم بشكل عام يرتفع سعر الدولار في السوق السوداء عندما يكون هناك طلب كبير عليه وينخفض عندما يكون العرض أكبر من الطلب وقد تكون هناك أسباب متعددة لهذه الزيادة في الطلب مثل تدهور الاقتصاد العام للبلد وعدم استقرار العملة المحلية وتجارة العملات غير المشروعة.

اسعار الدولار في السوق السوداء

يمكن أن تؤدي ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء إلى تضخم الأسعار وتقليل قوة الشراء للمواطنين وزيادة الفقر والبعدانية في المجتمع وقد تلجأ الحكومات في بعض الأحيان إلى تدخلات للحد من هذه الظاهرة مثل تقييد عمليات تداول العملات الأجنبية في البنوك أو زيادة الضرائب على العملات الأجنبية.

1 دولار أمريكى يساوي 63.36 جنيه مصري.

5 دولار أمريكى يساوي 316.80 جنيه مصري.

10 دولار أمريكى يساوي 633.60 جنيه مصري.

اسعار الدولار في البنوك