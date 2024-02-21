Kurulus Osman مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 كاملة مدبلجة عبر موقع فيديو لاروزا

يترقب عدد كبير من محبي الدراما التركية عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149، الذي من المقرر أن تعرض اليوم حيث يعرض المسلسل الكثير من الأحداث التاريخية التي تمكنت من جذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وذلك بسبب الأحداث المثيرة والتي تتناول أدق التفاصيل وتعرض الحروب والصراع الذي عاشها المؤسس عثمان خلال تأسيس الدولة العثمانية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 ، الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة وهذا ما ظهر لنا خلال البرومو التشويقي للحلقة والذي يظهر فيه عثمان وهو في مجلس وسط الكثير من القادة ليكشف لهم عن خطته في الحفاظ على الدولة العثمانية ، إلا أنه يفاجئ بوجود عدو له داخل هذا المجلس ليقرر الانتقام منه ولكن بعد أن يكشف خطته أمام المتواجدين.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

ومن المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149 يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

حيث يمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر 2024 على عرب سات

كما يمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات من خلال التردد التالي: