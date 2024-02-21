لولو والنونو وصلوا يا ولاد.. استقبل تردد قناة وناسة Wanasa 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

زاد الحديث بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، حيث إن هذه القناة تقوم بعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة والمسلسلات الطفولية التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، فضلاً عن المحتوى التعليمي والترفيهي المميز لجميع المتابعين، وأصبح من السهل إمكانية استقبال القناة على العرب سات والنايل سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة فهو 27500.

تردد قناة وناسة 11470.

معامل التصحيح الخاص بقناة وناسة أطفال 5/6.

استقبل قناة وناسة أطفال على العرب سات 2024

وبكل سهولة يمكن استقبال تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا لمجموعة من المعلومات التي نصت على الأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

التردد الجديد للقناة هو 11270.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معامل التصحيح لقناة وناسة أطفال فهو 4/3.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال 2024

تقدم قناة وناسة أطفال العديد من الأغاني المميزة التي منها “أغنية لولو الشطورة، أغنية لولو صارت شرطية، وينك يا لولو، إضافة إلى أغنية حرامي سرق جزمة لولو، أغنية لوليات صغار”.