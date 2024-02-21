” رابط منصة مظلتي ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
يهتم البعض بالبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويتم عبر الدخول على موقع وزارة العمل العراقية الكترونياً فقد تم استقبال طلبات عدد كبير من الأسر العراقية لرغبتهم في الاستفاد من الدعم ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
يرغب عدد كبير من الأسر العراقية التعرف على وجود اسمائهم ضمن الكشوفات المستفيدة وانه يمكننا الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة العمل العراقية وانه هو برنامج الدعم سيتم العمل على إتمام إعلانها من خلال ان يتم الدخول على موقع وزارة العمل العراقية او منصة مظلتي وذلك في حالة إذا توفرت الشروط المطلوبة لصرف برنامج هذا الدعم وهو ان يكون الشخص المتقدم لا يحصل على اي دعم اخر وان يكون عراقي الجنسية وصاحب اقامة دائمة بالعراق من ضمن اصحاب الدخل المحدود وان يكون عمره مناسب وهو ان يتراوح ما بين 18 إلى 60 عامًا.
الاستعلام عن اسماء الفائزين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق
يمكننا الاستعلام عن كل كشوفات الفائزين من الرعاية الاجتماعية بالعراق من موقع وزارة العمل العراقية ويتم من خلال التالي:
- في بداية الامر فتح موقع وزارة العمل العراقية الرسمي او منصة مظلتي.
- ثم يتم تسجيل الرمز المرئي فى الخانة المخصصة امامك.
- اختيار زر الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بالعراق.
- سجل رقم هويتك بالمكان المخصص.
- كتابة اسمك الرباعي الخاص بك في المكان المخصص.
- انقر على استعلام الظاهرة امامك.
- ستلاحظ ظهور الاسم امامك لابد من التاكد منه تمامًا.