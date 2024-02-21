“خلي الغلابة تركب”.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 لأصحاب الهمم من المواطنين .. بسرعة اعرف الطريقة

تعتبر الحكومة المصرية من بين الجهات الحكومية الرائدة في تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات الهامة هي كارت الخدمات المتكاملة، الذي يبحث عنه العديد من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي والآن يمكن للمواطنين الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخاص بهم بسهولة ويسر من خلال المرحلة الثانية الإلكترونية التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتم تعيين رابط خاص يمكن من خلاله الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين إدخال بعض بياناتهم الشخصية للحصول على المعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

يمكن لجميع المواطنين في مصر الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم فقط وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم اعتماد رابط إلكتروني يسمح بالاستعلام بسهولة ويأتي هذا التطوير تسهيلاً على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون هذه البطاقات، حيث ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج الكشف الطبي للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت في غضون 10 أيام ويمكنكم الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ومعرفة الخطوات الواجب اتباعها للحصول على المعلومات المطلوبة كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

بعد الدخول إلى الموقع، اختر كارت الخدمات المتكاملة من القائمة الرئيسية.

أدخل الرقم القومي للشخص المستلم لبطاقة الخدمات المتكاملة.

انقر على أيقونة الاستعلام الظاهرة أمامك.

كما من جانبه قد وضعت الدولة المصرية مجموعة مختلفة من الضوابط من اجل ان يتمكن المتقدمين من إجراء الكشف الطبي المطلوب لتسهيل الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك للمواطنين المختصين ، كما أنشأت المجالس الطبية المتخصصة للكشف عليهم لتسهيل الإجراءات المطلوبة.