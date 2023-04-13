أخبار التعليم
مواعيد اختبارات الترم الثاني2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
مواعيد اختبارات الترم الثاني
كشف وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، يوسف الديب، عن جدول اختبارات الترم الثاني للعام الدراسي، وهو مطابق للجدول الموافق له من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيشمل جميع المراحل الدراسية في جميع إدارات التعليم بالمحافظة، بأن الفترة الزمنية المحددة للامتحانات سوف تبدأ في 29 أبريل 2023 وتستمر حتى 20 مايو 2023، وأشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة إلى ذلك، تتمثل الخطوة الأولى في اتباع كل الإجراءات المعتمدة لإزالة أي عائق يحول دون قدرة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أداء مهامهم، وذلك بالتحقق من توافر شروط التهوية والإضاءة المناسبة داخل هذه الفضاءات، نقدم لكم مواعيد اختبارات الترم الثاني2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، وكافة التفاصيل، تابعونا.
مواعيد اختبارات الترم الثاني2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- سيدرس طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس في المدارس الابتدائية من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو حتى السبت الموافق 6 مايو.
- سيتم بدء اختبارات النقل للصفين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية العامة بدايةً من يوم الأحد 7 مايو وستستمر حتى يوم الخميس 11 مايو.
- تبدأ الفترة الزمنية للصف الثالث الإعدادي العام من يوم أول أحد بتاريخ 14 مايو وتستمر حتى آخر يوم سبت بتاريخ 20 مايو.
- ستبدأ الاختبارات لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في التعليم المهني يوم الأحد المقبل 7 مايو وتستمر حتى يوم الخميس 11 مايو.
- سيجرى اختبارات الصف الثالث الإعدادي المهنية بداية من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى نهاية دوام يوم الخميس 18 مايو.
- ستنظم اختبارات الشهادة الإعدادية لذوي الإعاقة البصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 مايو وحتى يوم السبت 20 مايو.
- ستجري اختبارات الصف الإعدادي للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الأحد 14 مايو وحتى الخميس 18 مايو.
- يجرى اختبارات الصفوف المنتقلة للمكفوفين في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي في الفترة من يوم الأحد 7 مايو حتى يوم الخميس 18 مايو.
- تُبدأ امتحانات فئات النقل في المرحلة الثانوية للعام الدراسي “الصف الأول والثاني” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 مايو.
- ستتم إجراء اختبارات النقل لفئتي التعليم الفني للصفوف الأول والثاني في نظام 3 سنوات اعتبارًا من يوم السبت 29 أبريل وحتى يوم الأربعاء 17 مايو.
- يعقد فحوص إلى صفوف النقل في التعليم الفني نظام خمس سنوات “من أولى إلى رابعة الثانوية الفنية” يوم السبت 29 أبريل وحتى يوم الأربعاء 17 مايو.