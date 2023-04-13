كشف وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، يوسف الديب، عن جدول اختبارات الترم الثاني للعام الدراسي، وهو مطابق للجدول الموافق له من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيشمل جميع المراحل الدراسية في جميع إدارات التعليم بالمحافظة، بأن الفترة الزمنية المحددة للامتحانات سوف تبدأ في 29 أبريل 2023 وتستمر حتى 20 مايو 2023، وأشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة إلى ذلك، تتمثل الخطوة الأولى في اتباع كل الإجراءات المعتمدة لإزالة أي عائق يحول دون قدرة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أداء مهامهم، وذلك بالتحقق من توافر شروط التهوية والإضاءة المناسبة داخل هذه الفضاءات، نقدم لكم مواعيد اختبارات الترم الثاني2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مواعيد اختبارات الترم الثاني2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة