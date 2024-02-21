اعلان نتائج الطلاب نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني | بدون رقم الهوية نتائج نظام نور Noor.sa

يبحث الطلاب والطالبات عن نتائج الطلاب نظام نور، ولقد انتهى طلاب وطالبات جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني على أن تظهر النتيجة مباشرة عبر موقع نظام نور الإلكتروني بناءً على ما أكدت عليه وزارة التعليم، و سنتعرف على رابط موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1444 فى هذا المقال.

نتائج الطلاب نظام نور

إن نظام نور موقع الكتروني تم تصميمه وإنشائه من قبل وزارة التعليم السعودية ليقدم عدد لا يحصى من الخدمات الإلكترونية لكلاً من الطالب وولي الأمر والمعلم، وأبرز الخدمات التي يقدمها استخراج نتائج الطلاب ويكون ذلك وفقًا للخطوات التالية:

يتم الدخول الى موقع نور التعليمي.

من أجل تسجيل الدخول سيطلب منك إدخال عدد من البيانات أبرزها كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

اختيار تقارير الطلاب.

اختيار تقارير الطلاب. حدد اسم الطالب والصف والفصل الدراسي.

انقر على عرض النتائج.

خطوات التسجيل في نتائج الطلاب نظام نور

يمكن لكافة الطلاب التسجيل في نظام نور عبر الانترنت وكذلك أولياء الأمور والاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة لهم الكترونيًا دون الحاجة الى الذهاب، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

اضغط فوق تسجيل دخول طالب جديد.

ادخل جميع البيانات المتعلقة بتسجيل حساب مايكروسوفت الطالب.

قم بملء استمارة التسجيل بجميع البيانات اللازمة والتي تتضمن (الاسم، والفصل الدراسي، والصف الدراسي للطالب واسم المدرسة التابع).

ادخال جميع المعلومات الخاصة بولي أمر الطالب.

اقرأ سياسة وأحكام المنصة بدقة ثم انقر فوق موافق.

ثم في النهاية اضغط على تسجيل.

وبذلك يمكن الاستفادة من الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة.

استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية