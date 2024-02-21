【﻿ظهرت　الآن】كيف اطلعت نتائج الطلاب من توكلنا ونظام نور 𝙀𝙙𝙪𝙒𝙖𝙫𝙚 ومدرستي 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗮𝘀𝗮𝘁𝗶

ظهرت اليوم نتائج الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية عبر المنصات الرسمية، وكثر البحث من الجميع والتساؤل كيف اطلعت نتائج الطلاب من توكلنا ومن نور، ومنصة نور من أشهر المنصات في المملكة لتي تقدم للطلاب جميع الخِدْمَات التي يحتاجوا، أما تطبيق توكلنا فهو أحد التطبيقات الإلكترونية في المملكة والي يحصل المواطن في المملكة منه على العديد من الخِدْمَات وهو يمتاز بالسهولة والسرعة في الحصول على المعلومة، ومن خلال مقالنا نبين لكم أسهل طريقة في الدخول على كلَا المنصتين والحصول على النتيجة.

كيف اطلعت نتائج الطلاب من توكلنا؟

اطلع على نتائج الطلاب من توكلنا باتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق توكلنا من آب ستور من هنـــا. سجل الدخول إلى التطبيق من خلال حساب أبشر. بعد فتح التطبيق اضغط على الخِدْمَات الإلكترونية، ثم اختر خِدْمَات التعليم. انقر على النتائج الدراسية، واكتب رَقَم الهُوِيَّة، ورقم السجل المدني. ومن ثم انقر على عرض النتائج.

وسوف تظهر أمامك نتيجة الطالب، والتي يمكنك طبعتها من التطبيق.

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كيف اطلع نتائج الطلاب من نور؟

يمكن الاطلاع على نتائج الطلاب من نظام نور باتباع التالي:

الدخول على نظام نور من هنــا. سجل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرو. بعد الدخول إلى حسابك اختر رابط (الطلاب)، ثم حدد رَقَم جلوس الطالب ورقم الهُوِيَّة. اضغط على (خيارات)، ثم اختر (التقارير). اختر التقرير المطلوب عرضه، ثم حدد الخيارات المطلوبة. اضغط على أيقونة (ابحث). تعرض لك النتيجة الخاصة بالطالب والتي يمكنك حفظها من النظام.

كيف اطلع نتيجة الطالب من منصة مدرستي؟

اطلع على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي باتباع التالي:

الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية من هنــا. انقر على حساب مايكروسوفت للطلاب. اكتب البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، ثم اضغط تسجيل. اضغط على النتائج الدراسية، الفصل الدراسي الثاني. ادخل بيانات الطالب، ثم اضغط على النتيجة.

يعرض لك مِلَفّ النتيجة والتي يمكن من خلاله الاطلاع على النتيجة.

كيف تعرف كم نسبتي؟

يمكنك معرفة نسبة الطالب المئوية بقسمة مجموع الطالب (الذي حصل عليه من الدرجات) / على المجموع الكلي للدرجات.

ثم قم بضرب حاصل القسمة في 100، بهذا يخرج لك نسبة درجات الطالب المئوية %.