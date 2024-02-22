pdf الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة وزارة العمل ومنصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل العراقية عن اقتراب ظهور اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة شهر فبراير، حيث قام البرنامج الاجتماعي بتوزيع الدعم مؤخرا على بعض المواطنين بصورة تدريجية، وتحرص الجهات المعنية على تحري الدقة في مراجعة طلبات المواطنين الراغبين في صرف الدعم وبمجرد أن تنتهي سيتم اعداد كشوفات المستفدين وتكون متاحة للمواطنين عبر منصة مظلتي، وتقدم الحكومة العديد من وسائل المساعدة للمواطن ومنها برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل توفير حياة كريمة وتجاوز الازمة الاقتصادية الصعبة، ومن خلال سطور المقال نقدم اليكم كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اتاحت وزارة العمل امكانية الاستعلام عن اسماء المقبولين بالدفعة الجديدة عبر منصة مظلتي، في إطار سعي الدولة نحو تحويل كافة الخدمات الي التحول الرقمي للتسهيل على المواطنين، ويمكن معرفة المقبولين عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مظلتي الالكترونية. اختيار الخدمات الالكترونية بعد الولوج الي الموقع ثم الضغط على خدمة الرعاية الاجتماعية. تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. تدوين البيانات الشخصية المطلوبة وخاصة الرقم الوطني والمحافظة التابع لها. النقر على زر البحث وتظهر نافذة جديدة بها كشوفات المستفدين PDF، يمكن البحث عن اسمك فيها.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بتقديم العديد من الخدمات بالنسبة للمواطنين اهمها هو برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكي يتم القبول فيه لابد من توافر العديد من الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

يجب على الاشخاص المتقدمين ان يكون لديهم الجنسية العراقية، والاقامة بصفة دائمة داخل العراق.

العمر المسموح به للتقديم هو 15-55 عاما للنساء والرجال يجب ان تتراوح اعمارهم بين 18 حتى 60 عاما.

عدم امتلاك نشاط تجاري او ممتلكات ذات قيمة او اصول عقارية.

توافر جميع الوثائق والاوراق التي تثبت احقية حصول المواطن على الدعم.

عدد افراد الاسرة أربعة او اكثر حتى يتم الموافقة على الطلب.

ألا يكون المتقدم حاصلا على معاش شهري او دخل ثابت من الحكومة او مسجلا في برامج الدعم الأخرى لدى وزارة الشؤون العراقية.

ولم تعلن الوزارة عن وقت محدد حتى الآن لظهور كشوفات المستفيدين ولكن من المقرر ان تكون خلال الايام المقبلة قبل نهاية شهر فبراير الجاري.