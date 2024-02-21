الدولار نزل خالص” بكام سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في السوق السوداء

حالة من الاضطراب والارتباك يسيطر على سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 فبراير مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع استمرار الضربات الأمنية القوية لضبط السوق وملاحقة تجار العملة، وهناك تراجع ملحوظ في الطلب على الدولار خلال التعاملات الأخيرة، في حين ارتفع حجم العروض للبيع من الدولار على الصفحات التي تتابع سوق العملة في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي من دون وجود طلب حقيق ي أو كبير، ونستعرض عليكم الآن في هذا التقرير أخر المستجدات الخاصة بسعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

في الفترة الأخيرة تم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ بعد ارتفاع بشكل جنوني وتجاوز السبعون جنيه وتسبب في ارتفاع كبير لسعر السلع الغذائية وغيرها، وعملت الحكومة حملات كبيرة على تجار العملة وضبط كميات كبيرة من الدولار، وجاءت أسعار الدولار الأمريكي اليوم على النحو التالي في السوق الموازي كالتالي:

يسجل 1 دولار أمريكي نحو 63.36 جنيه مصري.

يسجل 5 دولار أمريكي نحو 316.80 جنيه مصري.

يسجل 10 دولار أمريكي نحو 633.60 جنيه مصري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 استقرار واضح في كافة البنوك العاملة في مص، ليحافظ الدولار في مصر على أخر مستويات رسمية معلنة، وجاءت أسعار الدولار في البنوك المصرية كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 3085 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف التحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك لإسكندرية نحو 30.85 جنيه و30.95 جنيه للبيع.