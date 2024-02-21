“اللقاء المنتظر” موعد مباراة الزمالك و ابو سليم بالكونفدرالية والقناة الناقلة

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الزمالك و ابو سليم بالكونفدرالية والقناة الناقلة، حيث بدأ فريق القلعة البيضاء قس التمارين الاستعدادية ليستأنف مشواره الكروي في كأس الإتحاد الإفريقي ، وأملاً منه في أن يعوض التعادل السلبي الذي خرج به من مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، وهذا ما جعل نادي الزمالك يخسر عدد من نقاطه بالبطولة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الزمالك وابو سليم الليبي والقنوات الناقلة للمباراة……

موعد مباراة الزمالك وابو سليم

حيث شهدت الساعات الأخيرة بحثاً مستمراً عن موعد مباراة الزمالك وابو سليم الليبي ، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية 2023-2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

تشكيل الزمالك أمام ابو سليم الليبي

وقد كشف المدير الفني لنادي الزمالك عن تشيكلة الزمالك امام ابو سليم الليبي التي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد، والمثلوثي ومحمود علاء.

أما في خط الوسط: يأتي عبد الله السعيد ومحمد شحاته وناصر ماهر.

وأخيراً في خط الهجوم: الجزيري وزيزو وشيكابالا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وابو سليم

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وابو سليم في كأس الكونفيدرالية 2023-2024، على قناة بي ان سبورت 6 والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الاتحاد الافريقي والتي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: