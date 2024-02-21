ماهو حكم صيام الأيام البيض شهر شعبان وفضل صيامها ؟.. تعرف على أجمل الأدعية المستجابة

حكم صيام الأيام البيض شهر شعبان صيام الأيام البيض في شهر شعبان من السنن المستحبة في الإسلام، وقد ثبتت فضليته في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة والأيام البيض هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من شهر شعبان.

حكم صيام الأيام البيض شهر شعبان

أدلة شرعية على حكم صيام الأيام البيض:

قول النبي صلى الله عليه وسلم : “إذا دخل شعبان فلا تصوموا حتى تروا الهلال، وإذا رأيتموه فصوموا يومًا أو يومين، فلا تقدموا رمضان على شعبان إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه” (متفق عليه). وهذا يعني أنه كان يصوم الأيام البيض.

“إذا دخل شعبان فلا تصوموا حتى تروا الهلال، وإذا رأيتموه فصوموا يومًا أو يومين، فلا تقدموا رمضان على شعبان إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه” (متفق عليه). وهذا يعني أنه كان يصوم الأيام البيض. حديث عائشة رضي الله عنها : قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” (متفق عليه).

قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” (متفق عليه). فتوى العلماء: أجمع العلماء على أن صيام الأيام البيض في شهر شعبان مستحب ومن السنن الرواتب.

حكم صيام الأيام البيض:

الإحتياط والتركيز : يُنصح بالحذر في صيام الأيام البيض حيث ينبغي الاحتياط وعدم التركيز في صومها، حيث أنها سُنة وليست فريضة.

يُنصح بالحذر في صيام الأيام البيض حيث ينبغي الاحتياط وعدم التركيز في صومها، حيث أنها سُنة وليست فريضة. قضاء الدين : إذا كان هناك أيام من شهر رمضان الماضي لم يُصم، يُفضل قضاءها قبل صيام أيام البيض.

إذا كان هناك أيام من شهر رمضان الماضي لم يُصم، يُفضل قضاءها قبل صيام أيام البيض. تحديد الأيام : يجب تحديد الأيام البيض بالتقويم الهجري المعتمد في البلاد، حيث قد يختلف توقيتها باختلاف التقاويم.

يجب تحديد الأيام البيض بالتقويم الهجري المعتمد في البلاد، حيث قد يختلف توقيتها باختلاف التقاويم. النية: يجب أن تكون النية صافية لوجه الله تعالى عند صوم هذه الأيام.

ختامًا: إذا كنت ترغب في صيام الأيام البيض، فاعلم أنها من السنن النبوية المستحبة، وتحمل الكثير من الفضل والثواب. ولكن يجب أن تكون النية صافية والتركيز موجودًا لكي يكون الصوم مقبولًا عند الله.