جدول مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024 !! أعمل حسابك عشان متجيش تزعل

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024 بعد البحث المكثف حول مواعيد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، أعلنت شركة الكهرباء في وقت سابق عن نيتها لتخفيض عدد ساعات قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك لتكون ساعة واحدة فقط بدلا من ساعتين، يأتي هذا الإجراء لتجنب أي تأثير على العبادات التي يمارسها المسلمون سواء صباحا أو مساء.

مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان 2024

أعلنت شركة الكهرباء عن وجود خطة بديلة لتخفيف الأحمال خلال شهر رمضان الكريم، حيث لن يتم قطع التيار الكهربي عن أي منطقة في جمهورية مصر العربية من الساعة الخامسة مساء وحتى فجر اليوم التالي يوميا وأوضحت الشركة أن الخطة المقترحة لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء ستكتمل بالكامل قبل ساعات الإفطار، وذلك لمنح الفرصة للمواطنين لممارسة الشعائر الدينية وأداء صلاة التراويح وغيرها بشكل طبيعي.

جدول فصل التيار الكهربي في رمضان

وسيتم فصل الكهرباء وفقًا للمواعيد التالية:

من الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا.

في مناطق أخرى، من الثانية عشرة ظهرا إلى الواحدة ظهرا.

في مناطق ثالثة، يبدأ انقطاع التيار من الواحدة ظهرا إلى الثانية ظهرا.

في مناطق رابعة، تنقطع الكهرباء من الثانية ظهرا إلى الثالثة عصرا.

في مناطق خامسة، يتم فصل التيار من الثالثة عصرا إلى الرابعة عصرا.

من الرابعة عصرا إلى الخامسة عصرا في مناطق أخرى.

أسباب وجود مناطق لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال

وردت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وجود بعض المناطق التي لا تخضع لخطة تخفيف الأحمال، وأوضحت أن المناطق التي لا يتم الفصل عنها تكون بسبب وجودها على مغذ لمنشآت حيوية لا يمكن الفصل عنها.