هل مريض السكر يستحق سيارة معاقين؟ .. وزارة التضامن تُعلن خبر سارة لأصحاب مرض السكري

هل مريض السكر يستحق سيارة معاقين؟ ترغب فئة كبيرة من ذوي الإعاقة الممتلكين لبطاقات الخدمات المتكاملة في الحصول على سيارة معاقين لضمان التنقل بحرية وتحسين جودة حياتهم، ورغم وجود مجموعة محددة من الإعاقات المؤهلة لامتلاك سيارة معاقين، إلا أن هناك استفسارات تتعلق بمدى استحقاق أشخاص مصابين بمرض السكر لامتلاك سيارة، يبحث هؤلاء الأفراد عن معلومات حول هل يستحق مريض السكر الحصول على سيارة معاقين في مصر؟

هل مريض السكر يستحق سيارة معاقين؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأمراض المستحقة لامتلاك سيارة معاقين، ولم يتم تضمين مرض السكر ضمن هذه الإعاقات، نظرا لعدم تعييقه الحركة بنفس الطريقة التي تعيقها الإعاقات الكبيرة مثل بتر الأطراف أو الأمراض المسببة للوفاة ومع ذلك، أكدت الوزارة على ضرورة إحضار كارت الخدمات المتكاملة للحصول على سيارة معاقين بالإضافة إلى تجهيزات السيارة وفقا للتقرير الطبي الصادر عن اللجنة المختصة، كما يتطلب الحصول على السيارة مرور الفرد بمرحلة الكشف الطبي المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

الأمراض التي تستحق الحصول على سيارة معاقين

تعتبر الحالات التالية مؤهلة لامتلاك سيارة معاقين وفقا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي: